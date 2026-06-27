Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, kamu görevlisi 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları iki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, 14 parça halinde 7 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, kamu görevlisi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma ve nakletme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü