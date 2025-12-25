Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1525 sentetik ecza hap ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda bir adrese düzenlenen operasyonda, 1525 sentetik ecza hap ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
