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Eyyübiye ve Halfeti’de Uyuşturucu Operasyonu: 628 Kök Kenevir ve 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Eyyübiye ve Halfeti’de Uyuşturucu Operasyonu: 628 Kök Kenevir ve 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 628 kök kenevir, 4 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Valilik, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 628 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Eyyübiye ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 628 kök kenevir, 4 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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