Şanlıurfa'da Uyuşturucu Bağımlısı 74 Genç Hayata Döndü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen rehberlik hizmeti sayesinde uyuşturucu bağımlısı 74 genç hayata yeniden başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatı doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte belediye destek hizmeti veriyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyet gösteren Liman Ayık Yaşam Derneği, gençlere ve ailelere umut oluyor.

Kentte tarihi bir bina yeniden dizayn edilerek rehberlik merkezi haline getirildi.

Psikolog ve uzmanlardan destek eğitimi alan gençler, uyuşturucudan arınmanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek psikoloğu Mahmut Yakan, bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Başvuruların ücretsiz, rehberlik sürecinin ise ilaçsız devam ettiğini vurgulayan Yakan, şunları kaydetti:

"1,5 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 106 kişi bizlere başvurdu ve rehberlik sürecine katılan 74 danışanımız buradan mezun olup hayata yeniden başladı. Çok güzel bir ortamımız var. Herkes burada dayanışma içerisinde ve biz burada bir aileyiz. Her kurtulan gencimiz bizlere mutluluk verdiği kadar diğer danışanlarımıza da umut veriyor. Ciddi manada desteğinden dolayı Başkanımız Gülpınar'a teşekkür ediyoruz."