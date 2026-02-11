Haberler

Şanlıurfa'da sosyal medyadan Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.

C.K'nin adresinde yapılan aramada, av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

