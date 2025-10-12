Haberler

Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Halfeti'de, babalarının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hasan Boyatan (37) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kırsal Fıstıközü Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücünün oğulları Berat (8) ile Beşir Boyatan (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan Berat Boyatan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
