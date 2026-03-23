Şanlıurfa'da trafo yangınında 4 araç hasar gördü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir trafoda çıkan yangın sebebiyle park halindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 1181 sokakta bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 3 otomobil ile bir kamyonete sıçradı.

Araçlar, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halinde bulunan iki otomobil ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Elektrik dağıtım firması, bölgedeki akımı keserek itfaiye ve vatandaşların yangına müdahale etmesini sağladı.