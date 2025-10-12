Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Deniz Yıldız (11), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Necmeddin S. yönetimindeki 42 Y 7989 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Deniz Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Mehmet Deniz Yıldız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün Necmeddin S.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.