Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Mehmet Deniz Yıldız, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Deniz Yıldız (11), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Necmeddin S. yönetimindeki 42 Y 7989 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Deniz Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Mehmet Deniz Yıldız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün Necmeddin S.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.