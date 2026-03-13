Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, küçük bir çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu kırsal Aksahrınç Mahallesi yakınlarında, H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dünya Buhan (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

