Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, küçük bir çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu kırsal Aksahrınç Mahallesi yakınlarında, H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Dünya Buhan (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın