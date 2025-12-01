Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kırsal Işıldar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TR 5059 ile 16 AUE 120 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şaha Aydoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
