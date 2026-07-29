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Şanlıurfa'da tırın altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'da tırın altında kalan işçi öldü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Viranşehir yolunda faaliyet gösteren bazalt fabrikasında çalışan Sedat Taşkın (48), el freni çekilmediği için hareket eden tırın altında kaldı.

Durumu fark eden fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır yaralanan Taşkın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Morgda otopsisi tamamlanan işçinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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