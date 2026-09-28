Şanlıurfa'da tırda gizlenen 27 bin paket tütün mamulü nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da bir tırda saman çuvallarına kaçak sigara ve telefon gizledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa-Mardin kara yolunda bir işyeri ile durdurdulan tırda yapılan aramada saman çuvalları içerisine ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 bin paket ısıtılan tütün mamulü, gümrük kaçağı 11 bin 250 paket sigara, 1350 elektronik sigara ve 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Paylaşılan görüntüde, durudurulan tırda arama yapan ekiplerin saman çuvalları içerisine ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş sigara paketlerini ve telefonları çıkartması yer alıyor.

Kaynak: AA