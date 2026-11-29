ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Tahir Öncel (35) yaşamını yitirdi, Yasin Ö. (35) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Ö. ve Tahir Öncel'e, H.E.'nin kullandığı 09 AEN 916 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tahir Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yasin Ö. ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Yasin Ö.'nün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR'ın sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı