Haberler

Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kavşakta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsa Aslan hayatını kaybetti. TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Aslan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsa Aslan (52) hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu üzerindeki Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. N.B.'nin kullandığı 33 CLA 52 plakalı TIR, kavşakta dönüş yapmak isteyen İsa Aslan'ın kullandığı 63 AFF 694 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altından çıkarılan Aslan'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR şoförü N.B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu