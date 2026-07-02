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Şanlıurfa'da TIR ile kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TIR ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu TIR sürücüsü Abdullah Ser hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü Abdullah Ser (44) hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon şoförü Hüseyin K. hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser'in kullandığı 27 AZK 454 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupası koptu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiyecilerin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde TIR'ın şoförü Abdullah Ser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kamyon sürücüsü Hüseyin K. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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