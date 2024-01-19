Şanlıurfa'da TIR'dan inen baba ve oğlu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde patlayan lastiği kontrol etmek için TIR'dan inen Cafer Karakuş (56) ve oğlu Yusuf Eren Karakuş, (18) arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. ?Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Kırbalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cafer Karakuş idaresindeki 06 EHH 987 plakalı TIR'ın yolda lastiği patladı. Bunun üzerine Cafer Karakuş yanında oğlu Yusuf Eren ile birlikte aracı park ederek aşağı indi. Lastiği kontrol eden baba va oğluna sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.