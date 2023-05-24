Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finansman sağlamaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Evine düzenlenen operasyonla yakalanan C.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.