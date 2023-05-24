Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finansman sağlamaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Evine düzenlenen operasyonla yakalanan C.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Şanlıurfa Hisarcık PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title