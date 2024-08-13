Şanlıurfa'da Termometreler 45 Dereceyi Gösterdi
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışıyor.
Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.