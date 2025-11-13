Haberler

Şanlıurfa'da Taşlı Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.E. ve V.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan V.E. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
