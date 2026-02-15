Haberler

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 15 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek KGYS direğine çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa–Birecik kara yolu üzerindeki TOKİ bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan işçileri evlerine bırakmak üzere yola çıkan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AND 456 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Forvet transferi sorusuna çarpıcı cevap: Attığımız gollerle belli