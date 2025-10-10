Haberler

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Heykel ve 11 Kitabe Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen baskında 4 heykel, 11 kitabe ve 1 tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir eve yapılan baskında 4 heykel, 11 kitabe ve 1 tablo ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfak kısmında poşetler içine gizlenmiş 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

