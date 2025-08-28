Şanlıurfa'da Tamirci Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tamirci ustası İbrahim Halil Çoban, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Evren Sanayi Sitesi'nde tamirhane işleten İbrahim Halil Çoban'ın (33) yerde hareketsiz olduğunu gören çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, olay yerindeki incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel