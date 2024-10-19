Şanlıurfa'da Tabanca ile Eşini Vuran Adamın İfadesi: Kazara Ateş Aldı

Olay, ilçeye bağlı Gerdek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Doğan, eşi Emine Doğan'ı ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu. Emine Doğan kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Doğan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Doğan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acilde tedaviye alınan Emine Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Doğan ifadesinde, tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu eşini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel