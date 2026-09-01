Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kırsal Ulaklı Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Yezen El Yasir (12), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yasir'in cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.