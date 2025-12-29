Haberler

Sulama kanalına düşen otomobildeki baba aranıyor, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sulama kanalına düşen otomobildeki baba aranıyor, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Harran ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düşerken, araçtaki 5 kişiden 4'ü kayboldu. Olayda bir kişi kurtulurken, diğer 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürücü için arama çalışmaları devam ediyor.

'KANAL BOYU ARAMA DEVAM EDECEK'

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Buğdaytepe Mahallesi'nde 06 TM 983 plakalı otomobil, sürücü Halil Gündüz'ün (44) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Otomobildeki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken; Halil Gündüz, Ömer (14), Mustafa (14) ve Ali Gündüz (14) için arama çalışmaları başlatıldı. Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler sudan çıkarılırken, baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, kanal boyu arama çalışmalarının süreceğini ifade ederek, "Sabah 08.00 sıralarında bir aracın sulama kanalı düşmesi nedeniyle kaza gerçekleşti. Maalesef araçta bulunan 5 kişiden sadece 1 gencimiz kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve onun durumu gayet iyi. İlk andan itibaren bütün ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle aracın sudan çıkarılması mümkün oldu. İş makineleriyle tam koordinasyon içinde sağladık. 3 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşmış olduk. Üzüntümüz büyük, ailelerimize başsağlığı diliyorum. 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam edecek. O da aracın sürücüsü. Kanal boyunca aralıksız çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap