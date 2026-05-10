Haberler

Şanlıurfa'da kanala devrilen otomobildekilere yardım için suya giren Suriyeli, öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına devrildi. Yardım için kanala atlayan Mehmet El Mezar akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yardım için kanala giren Suriyeli Mehmet El Mezar (36) yaşamını yitirdi. Olay, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.'yı gören Mehmet El Mezar, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden El Mezar, suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar halat yardımıyla Mehmet El Mezar'ı sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile El Mezar ve Nimet C ile Rukiye A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet El Mezar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı

Husumetlisine sokakta kabusu yaşattı, en olmayacak yerde yakalandı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Ortalık fena kızışacak! Yaptığı paylaşımla koca şehri karşısına aldı

Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup

Erden Timur bu kez ağlattı