Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Baba Mehmet Çakmak ve 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Sultantepe Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakmak (52) yönetimindeki 07 Y 8866 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, otomobilde bulunan sürücü Çakmak ile 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
