Şanlıurfa'da DEAŞ'ı Öven 8 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda ölü ele geçirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
