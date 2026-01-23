Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Batman, Mardin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 laptop, 2 taşınabilir HDD ve 6 USB bellek ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.