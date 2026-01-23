Haberler

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucunda sosyal medya dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Batman, Mardin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 laptop, 2 taşınabilir HDD ve 6 USB bellek ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

