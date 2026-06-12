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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, market ve gıda satış yerlerinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş et, süt ve gıda ürünleri ele geçirdi. Ürünlerin bir kısmı imha edilirken, bir kısmı Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderilerek geri dönüşüme kazandırıldı. İşletmelere yasal işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bir kısmı imha edildi, bir kısmı ise Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince market ve gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda et ve süt ürünleri ile gıda ürünleri ele geçirildi.

Denetimlerde el konulan ürünlerin bir kısmı imha edilirken bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderilerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Son kullanma tarihi geçen ürünleri sattığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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