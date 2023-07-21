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Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi. Belediye ekipleri, 2 markete cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda merkez ilçe belediye zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi kuruldu.

Ortak denetim ekibi ilk denetimini Eyyüp Peygamber Caddesi başta olmak üzere Eyyüp Nebi, Osmanlı, Muradiye, Yenice ve Selçuklu mahallelerindeki iş yerlerinde yaptı.

Ekipler, denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi.

Araca yüklenen ürünler, geri dönüşüm merkezinde imha edildi.

Ekipler, 2 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem yaptı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Zabıta Daire Başkanlığı Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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