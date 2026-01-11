Haberler

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır Haber Videosunu İzle
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde iki grup arasında çıkan kavgada toplam 14 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında bir polis memuru da var.

  • Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde iki grup arasında iki kez kavga çıktı.
  • Kavgalarda sopa, taş ve silahlar kullanıldı, polis TOMA, cop ve biber gazıyla müdahale etti.
  • Olaylarda toplam 1 polis memuru ve 13 vatandaş olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında iki grup arasında iki kez kavga çıktı.

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde ortalık karıştı. Seçimlerde iki grup arasında iki kez kavga çıktı.

7 binden fazla üyesi bulunan Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Seçime mevcut başkan Yaşar Deveci ile birlikte İmam Bakır Alkan, Osman Karakeçili, İbrahim Halil Çelik ve İsmail Alpyiğit olmak üzere toplam 5 aday yarıştı.

MEYDAN SAVAŞI ÇIKTI

Oy verme işlemi sırasında Yaşar Deveci ile İmam Bakır Alkan'ı destekleyen gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek her iki adayın yakınlarının da karıştığı kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle salonda büyük panik yaşandı. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırırken, taşkınlık çıkaran kişiler salon dışına çıkarıldı. Kavga sırasında sopa ve darp sonucu yaralanan 6 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

İKİNCİ KEZ BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Oy pusulalarını sayma işlemleri sırasında ikinci kez gerginlik çıktı. Adayların yakınları ve destekçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200-300 kişinin karıştığı olaylara polis ekipleri TOMA, cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 1 polis memuru ve 7 vatandaş yaralandı.

Oda seçimlerinde çıkan ilk kavgada ise 6 kişi yaralanmıştı. Toplam yaralı sayısı ikinci kavgayla;1 polis 14'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu'

Protestolarla sarsılan ülkenin lideri yangına körükle gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

Trump'ın yeni prensi! Her yeni görev ona veriliyor
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

Trump'ın yeni prensi! Her yeni görev ona veriliyor
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı

On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı