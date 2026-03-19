Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

ŞANLIURFA'da yüzlerini kar maskesiyle kapatan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Abdullah Kürşat Yıldırım (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, kar maskeli ve motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yıldırım, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

