Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, iş yerinde bulunan 25 yaşındaki Mehmet Emin Özbay yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Ofis Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerinde bulunan Mehmet Emin Özbay (25) vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özbay, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Haberler.com
500

