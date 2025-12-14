Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Ofis Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerinde bulunan Mehmet Emin Özbay (25) vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özbay, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.