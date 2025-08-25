Şanlıurfa'da 'otlatma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da 'otlatma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Kavgada 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

'OTLATMA' KAVGASI KANLI BİTTİ

Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.