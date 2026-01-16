Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halfeti ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 tabanca, 8 şarjör ve 1316 fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "genel güvenliği tehlikeye soktuğu" tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 1'i ruhsatlı 5 tabanca, 8 şarjör, 1316 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Ünlü oyuncunun kardeşi üzücü haberi verdi
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun