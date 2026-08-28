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Sarnıçtan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen kedi yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen kedi yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Haleplibahçe Mahallesi'ndeki tarihi evde bulunan yer altı sarnıcından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre derinlikteki sarnıçta su bulunması üzerine Şanlıurfa Arama Kurtarma ekiplerinden destek istedi.

Ekiplerin çalışması sonucu sarnıçtan çıkarılan kedi yavrusu, doğaya bırakıldı.

Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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