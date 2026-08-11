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Ceylanpınar'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Halil Aksak yönetimindeki 63 ANE 589 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 30'ncu kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil Aksak olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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