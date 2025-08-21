Şanlıurfa'da Saman Yüklü TIR Yangın Çıkardı

ŞANLIURFA'da seyir halindeyken alev alan saman yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek yönlü olarak sağlandı.Olay, gece saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip çevredeki sürücülerden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan TIR'a 12 personel ve 4 araçla müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından ise TIR'ın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)