Şanlıurfa'da Sahte Zirai İlaçlar İmha Edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen sahte bitki koruma ve kimyasal madde ilaçları imha edildi.

Eyyübiye Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve zabıtanın ihbar üzerine ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde bir depoda mevzuata aykırı şekilde ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda, sağlığa zararlı kimyasal madde, zirai ilaç ambalajları, dolum ve kapama makineleri ele geçirildi.

Ticari kaydı ve ruhsatı olmayan depodaki yüzlerce koli kimyasal gömülerek imha edildi.