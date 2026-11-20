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Şanlıurfa'da kendilerini jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Karaköprü ilçesinde bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş'nin kendisini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT personeli olarak tanıttığı tespit edildi.

Çalışmanın devamında şüphelilerin derneğe üye olanlara sahte MİT kimliği verdikleri, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme ve adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin, derneğin resmi hesap numarası bulunmamasına rağmen "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" yalanıyla farklı tutarlarda usulsüz para topladıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda D.Ş, kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y, K.A, A.A. ve M.D. yakalandı.

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 2026'da 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve bu parayı derneğin amacı dışında kullandıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'inin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA