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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Suruç Belediyesi sınırlarında bulunan Hürriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Evin Bayo Sarık, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Doğan, köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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