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Hemşireyi darbeden hasta yakını tutuklandı

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Hemşire S.O'yu Acil Servis biriminde darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta yakını M.Y, hemşire S.O'yu yumrukla darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmış, yaralanan hemşire ise darp raporu almıştı.

Kaynak: AA
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