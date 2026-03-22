Haberler

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açtı. Yerel yönetim, su birikintileri ve ulaşım sorunlarıyla ilgili müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskını oluştu, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki ani yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yollarda oluşan sorunlar ve ulaşımdaki aksamalar sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Su baskını ve birikmesi oluşan yerlere hızla müdahale edilmektedir. Sahada ve Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları takip ediyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
