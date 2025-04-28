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Şanlıurfa'da Rüşvet ve Örgütlü Suç Operasyonu: 7 Tutuklama

Şanlıurfa'da Rüşvet ve Örgütlü Suç Operasyonu: 7 Tutuklama
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Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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