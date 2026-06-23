Şanlıurfa'da üzerine römork devrilen kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmeye çalışan bir kişi, römorkun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, lastiğini değiştirmeye çalıştığı römorkun üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Konuklu Mahallesi'nde Halil S'nin (37) kullandığı traktöre bağlı römorkun lastiği patladı. Lastiği değiştirmek isteyen Halil S, römorkun devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Halil S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın