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Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

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Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen vatandaş, elini kulağına götürüp ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İKİ GRUP ARASINDA PARK YERİ KAVGASI

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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