Haberler

Şanlıurfa'da park halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Yıldızgörer (45) idaresindeki 27 RM 082 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan 47 ABG 666 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldızgörer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen

53 yıl aradan sonra Avrupa'ya geri dönüşlerini böyle kutladılar
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

Küçücük çocuğuna bile acımadı! Eski eş dehşet saçtı
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi