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Ters yönde giden tır sürücüsüne 90 bin lira ceza

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Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde hızla gittiği belirlenen tır sürücüsüne ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde hızla gittiği belirlenen tır sürücüsüne ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Şanlıurfa-Gaziantep otobanında ters yönde hızla giden bir tır ihbarı yapıldı.

Harekete geçen ekipler, Ö.A. yönetimindeki 34 GH 5086 plakalı tırı gişelerde durdurdu.

Tır sürücüsü Ö.A.'ya 90 bin lira ceza kesildi, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Tırın ters yönde ilerlemesi yol kameraları tarafından da görüntülendi.

Kaynak: AA
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