Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 73 ABK 586 plakalı motosiklet, kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde H.A. yönetimindeki 42 NM 727 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA